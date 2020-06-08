Мощное наводнение в Чехии: людей вытаскивают из затопленных машин, в домах откачивают воду

Новости Чехии. На северо-востоке Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди спровоцировали здесь масштабные наводнения. Известно об одном погибшем и о пропавшем без вести.

В ходе поисковой операции пожарным удалось спасти несколько человек, застрявших в затопленных машинах, а также тех, кого унесло мощным течением.