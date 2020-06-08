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Мощное наводнение в Чехии: людей вытаскивают из затопленных машин, в домах откачивают воду

08 июня 2020 13:46
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Новости Чехии. На северо-востоке Чехии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное наводнение в Чехии: людей вытаскивают из затопленных машин, в домах откачивают воду-1

Сильные дожди спровоцировали здесь масштабные наводнения. Известно об одном погибшем и о пропавшем без вести.

Мощное наводнение в Чехии: людей вытаскивают из затопленных машин, в домах откачивают воду-4

В ходе поисковой операции пожарным удалось спасти несколько человек, застрявших в затопленных машинах, а также тех, кого унесло мощным течением.

Мощное наводнение в Чехии: людей вытаскивают из затопленных машин, в домах откачивают воду-7

Стихия нанесла значительный ущерб энергетической и транспортной инфраструктуре региона. Подтоплены десятки зданий. Из подвалов жилых домов откачивают воду. Жителей некоторых районов эвакуируют во временные центры. 

# Наводнение # Фотофакт

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