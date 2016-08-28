Мощнейший пожар уничтожил почти 200 га земли в американском округе Колумбия

Новости США. Мощнейший пожар уничтожил почти 200 гектаров земли в американском округе Колумбия. Пламя подбирается и к жилым домам. В ряде населенных пунктов отключили подачу электричества, а международный красный крест организовал зоны помощи пострадавшим. Впрочем, на данный момент информации о жертвах не поступало.

Нет в ключевом для штатов регионе и мобильной связи. Сотни специалистов тушат лесные массивы, и все же местные власти рекомендовали людям покинуть дома во имя безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.