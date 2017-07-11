Мощнейшие лесные пожары в Калифорнии: продолжается экстренная эвакуация

Новости США. В Калифорнии продолжается экстренная эвакуация. В регионе бушуют мощнейшие лесные пожары, тысячи человек остались без крова, разрушены сотни зданий, больниц, детских садов и других учреждений. Температура воздуха в штате не падает, пламя распространяется мгновенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты опасаются, что огонь дойдет и до соседних штатов. В связи с этим развернулась масштабная спасательная операция, задействована авиация, работают сотни пожарных расчетов.