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Мощная звуковая волна от столкновения галактик дошла до Земли

23 ноября 2024 15:58
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Английские астрономы зарегистрировали одну из мощнейших в мире ударных волн, пришедшую из космоса. 

Ее причина – столкновение в группе галактик в Квинтете Стефана, расположенном в 290 миллионах световых лет от Земли. Двигавшаяся со скоростью 3,2 миллиона километров в час галактика NGC 7318b столкнулась с четырьмя другими, породив мощный ударный фронт, сопоставимый со «звуковым ударом реактивного истребителя».

Как пояснила Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира, NGC 7318b сжал в себе плазму и газ, активизировав их и запустив процессы звездообразования. По ее словам, для человечества это редкая возможность понаблюдать за сложной комбинацией столкнувшихся галактик и получить ценные сведения о формировании галактик.

# Космос

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