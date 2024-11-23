Мощная звуковая волна от столкновения галактик дошла до Земли

Английские астрономы зарегистрировали одну из мощнейших в мире ударных волн, пришедшую из космоса.

Ее причина – столкновение в группе галактик в Квинтете Стефана, расположенном в 290 миллионах световых лет от Земли. Двигавшаяся со скоростью 3,2 миллиона километров в час галактика NGC 7318b столкнулась с четырьмя другими, породив мощный ударный фронт, сопоставимый со «звуковым ударом реактивного истребителя».

Как пояснила Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира, NGC 7318b сжал в себе плазму и газ, активизировав их и запустив процессы звездообразования. По ее словам, для человечества это редкая возможность понаблюдать за сложной комбинацией столкнувшихся галактик и получить ценные сведения о формировании галактик.