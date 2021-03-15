Мощная песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести

На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее шести человек погибли, более 80 пропали без вести.

В Пекине видимость снизилась до километра. Закрыты два аэропорта, отменены более тысячи авиарейсов.