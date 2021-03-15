Мощная песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести

На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее шести человек погибли, более 80 пропали без вести.
В Пекине видимость снизилась до километра. Закрыты два аэропорта, отменены более тысячи авиарейсов.
В некоторых районах Китая концентрация мелких частиц в воздухе превысила максимально допустимую норму в 160 раз. Власти объявили желтый уровень опасности. Метеорологи прогнозируют, что буря не стихнет до 16 марта.
Подобный удар стихии пережили жители Катара и Саудовской Аравии. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.