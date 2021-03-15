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Мощная песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести

15 марта 2021 11:40
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На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее шести человек погибли, более 80 пропали без вести.

В Пекине видимость снизилась до километра. Закрыты два аэропорта, отменены более тысячи авиарейсов.

Мощная песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести-1

В некоторых районах Китая концентрация мелких частиц в воздухе превысила максимально допустимую норму в 160 раз. Власти объявили желтый уровень опасности. Метеорологи прогнозируют, что буря не стихнет до 16 марта.

Мощная песчаная буря обрушилась на Китай и Монголию. Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести-4

Подобный удар стихии пережили жители Катара и Саудовской Аравии. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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