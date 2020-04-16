Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото

Новости Аргентины. Аргентинский город захватили морские львы. Незваные гости расположились в самом центре туристической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока жители сидят на карантине, животные бесстрашно гуляют по улицам, греются на солнышке и разглядывают витрины закрытых магазинов. К слову, это не первый случай, когда дикие животные заполоняют города.

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Именно сейчас в условиях карантина они ощущают себя хозяевами всех мест.