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Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото

16 апреля 2020 12:05
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Новости Аргентины. Аргентинский город захватили морские львы. Незваные гости расположились в самом центре туристической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-1

Пока жители сидят на карантине, животные бесстрашно гуляют по улицам, греются на солнышке и разглядывают витрины закрытых магазинов. К слову, это не первый случай, когда дикие животные заполоняют города.

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Именно сейчас в условиях карантина они ощущают себя хозяевами всех мест.

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-4

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-6

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-8

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-10

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-12

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото-14

# Коронавирус # Фотофакт

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