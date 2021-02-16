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Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия

16 февраля 2021 13:36
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Новости Беларуси. Жертвами небывалых морозов в США стали два человека. Людей обнаружили замерзшими на автомагистрали неподалеку от Хьюстона. Во власти непогоды, которая сопровождается сильным снегопадом и аномально низкими температурами, – 25 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия-1

Из-за обледенения линий электропередач произошел масштабный блэкаут: без электроснабжения остались более 4 миллионов человек. Приостановить работу были вынуждены пять аэропортов и несколько нефтеперерабатывающих предприятий. Власти семи штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.

Рекорды холодов побиты уже в 24 городах. В Оклахоме, где столбик термометра опустился до минус 21 градуса, волонтеры оказывают помощь бездомным. Чтобы люди не погибли на улице, им раздают горячую еду и теплые вещи.

Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия-4

Холода пришли и в соседнюю Мексику. Морозы стали причиной гибели пяти человек. Из-за отсутствия отопления в домах граждане стали массово использовать обогреватели. Это привело к перегрузке энергосистемы. В результате почти 5 миллионов человек остались без электричества.

# Погода # Фотофакт

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