Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия

Новости Беларуси. Жертвами небывалых морозов в США стали два человека. Людей обнаружили замерзшими на автомагистрали неподалеку от Хьюстона. Во власти непогоды, которая сопровождается сильным снегопадом и аномально низкими температурами, – 25 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обледенения линий электропередач произошел масштабный блэкаут: без электроснабжения остались более 4 миллионов человек. Приостановить работу были вынуждены пять аэропортов и несколько нефтеперерабатывающих предприятий. Власти семи штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.

Рекорды холодов побиты уже в 24 городах. В Оклахоме, где столбик термометра опустился до минус 21 градуса, волонтеры оказывают помощь бездомным. Чтобы люди не погибли на улице, им раздают горячую еду и теплые вещи.