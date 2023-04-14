Моравецкий: украинский конфликт может продолжаться еще несколько лет

Премьер Польши Моравецкий заявил, что конфликт в Украине может затянуться на несколько лет. Он отметил, что в Варшаве не прогнозируют определенное время его завершения, а просто наблюдают за ситуацией.

По словам Моравецкого украинский конфликт может быть затяжным, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что Америка не рассчитывает на мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2023 году. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Украина этот вариант отклоняет.