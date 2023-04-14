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Моравецкий: украинский конфликт может продолжаться еще несколько лет

14 апреля 2023 11:42
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Премьер Польши Моравецкий заявил, что конфликт в Украине может затянуться на несколько лет. Он отметил, что в Варшаве не прогнозируют определенное время его завершения, а просто наблюдают за ситуацией.

По словам Моравецкого украинский конфликт может быть затяжным, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что Америка не рассчитывает на мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2023 году. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Украина этот вариант отклоняет.

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# Международная политика # Матеуш Моравецкий

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