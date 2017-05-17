Момент взрыва на пороховом заводе в Польше попал на видео

Новости Польши. Мощный взрыв прогремел в Польше, в местечке Макольно на одном из старейших в мире пороховых заводов.

Под завалами погибли 2 человека, около 20 работников предприятия получили ранения.

Некоторых пришлось госпитализировать. По последним данным угрозы повторного взрыва нет. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. К работе приступили следователи. Им предстоит выяснить, что же привело к трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.