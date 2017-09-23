«Молюсь каждый день, чтобы ракеты не полетели»: чем грозит миру конфликт между США и КНДР

Как говорят: война войной, а обед – по расписанию. Даже пряники сделали по случаю учений. Торжественное событие разбудило фантазию пекарей. Евгений Пустовой привез к нам в студию с полигона сей кулинарный раритет. Но всё в природе сбалансировано: к сладким печенюшкам – горькая пилюля… Тревожно трубили западные горны по поводу белорусско-российских учений, мол, военщина, угроза!

Но стоило только свернуть боевые порядки, и по ту стороны границы на территории Польши свои развернулись масштабные маневры НАТО «Дракон-2017»: все виды вооруженных сил, морской флот, авиация, военнослужащие из США, Великобритании, Германии, Прибалтики, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины – бряцают оружием близ белорусских границ.

«Отгремели пушки нашего полка. Но снимать шинели не спешим пока». О напряженности в мире – Алексей Волков.

Он расправил крылья и посыпались снаряды – легендарный Вавельский дракон так и спит под Краковом, но другое огнедышащее существо завладело Польшей – учения НАТО «Дракон». Сколько техники привезли – знать, нам, соседям, необязательно. Ведь это не угроза безопасности в регионе – те орудия, по мнению Альянса, умеют лишь защищаться.

В то время как на «Западе-2017», со слов министра обороны Польши, даже ядерный удар отработали. То ли удобно, то ли просто совпало, но пару дней спустя Антоний Мацеревич в Пентагоне.

Антоний Мацеревич, министр обороны Польши:

От лица польской нации я благодарю американских солдат за доблестную службу на территории Польши. Они – наши защитники, хранители восточных рубежей НАТО и Польши.

Я приехал в Пентагон, чтобы еще раз отметить, что наше слияние с Альянсом – это основа безопасности в регионе: войска США у нас – спокойствие.

Кстати, когда и уйдут ли войска Альянса из Гданьска и других городов – задача со звездочкой. Об этом информации вообще никакой.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Нас не устраивают цифры и показатели «Запада-2017». Мы продолжим работу над тем, чтобы модернизировать международные соглашения – такие, как венские документы: они помогут регулировать количество войск в регионе.

Но благими намерениями вымощена дорога к войне. В этом убедился богатейший город Украины Донецк еще 2 года назад. Мегаполис – в руинах – 10 тысяч погибших мирных жителей.

Вот так выглядит аэропорт – один из крупнейших в СНГ. И это совсем рядом с нами, не Ближний Восток, не другое полушарие, поэтому Беларусь еще раз призвала стороны прекратить войну с трибуны Генассамблеи ООН. Потому что мир – ресурс незаметный, пока он есть.

Владимир Макей, министр иностранных дел республик Беларусь:

Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки – прежде всего, Китай, Россия, США, государства Европейского Союза – начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Республика Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса.

И виток гаснущего конфликта на Донбассе может разгореться вновь. Причина – миротворцы ООН. Как показала Югославия начала 90-х, «голубые каски» рискуют увязнуть в боевых действиях. Многие винят политику постправды – так называют политологи курс, когда эмоции и личные амбиции берут верх в споре сильных мира сего.

Дональд Трамп, президент США:

Ни один народ на земле не заинтересован в том, чтобы эта группа преступников вооружилась ядерным оружием и ракетами. У США есть и силы, и средства, чтобы уничтожить КНДР.

«Сумасшедшего старичка буду укрощать огнем». Резкий ответ Ким Чен Ына и фраза вождя «США объявили нам войну» взвинтило военную истерию во всем регионе. Ведь при всей импозантности и Трамп, и лидер КНДР держат руку на красной кнопке.

Ли Юнг Хо, министр иностранных дел Корейской народно-демократической партии:

Наш председатель комиссии по государственным делам решил, что в свете последних событий мы обязаны испытать сильнейшую водородную бомбу в Тихом океане.

Для школьников японской Ваджимы такое упражнение – теперь каждодневная реальность. Страна восходящего солнца – единственная, кто на себе почувствовал мощь ядерного оружия еще в 45-м, и повторения не хочет никто. После слов Ким Чен Ына о водородной бомбе храмы Сеула стали посещать в 3 раза больше людей, чтобы защититься от ядерного холокоста верой.

Чоу Ёу-Йонг, буддист:

Каждый день я прихожу в храм с одной мыслью: молиться, чтобы война не началась. Я с ужасом наблюдаю за новостями, верю, что обе Кореи смогут жить в мире. Но сейчас я молюсь каждый день, чтобы ракеты не полетели – это единственный способ поверить, что всё может хорошо закончиться.

И беда в том, что мирно решить корейский кризис не получается: идеология КНДР чучхе – такой коммунизм с азиатским колоритом – гласит: на полуострове должна жить лишь одна сестра – в народно-демократических нарядах. Японцы достают из шкафов свои кодексы – Бусидо. Там кровью самураев прописано: не знаешь чего ждать от врага – нападай внезапно. И вроде полуостров далеко, но сегодня глобальная безопасность – моток: потяни за нить – и весь клубок развяжется. Поэтому грохнет там – волной может зацепить всех.