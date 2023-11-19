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Молодёжь массово уезжает из Лондона из-за высокой стоимости жилья

19 ноября 2023 13:56
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Новости Великобритании. Высокая стоимость жилья вынуждает молодежь покидать Лондон, об этом сообщают местные информагентства. Практически каждый второй представитель молодежи вынужден переезжать за пределы столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжь массово уезжает из Лондона из-за высокой стоимости жилья-1

По их словам, арендная плата за жилье в некоторых районах Лондона выросла вдвое. Это привело к крупнейшему со времен пандемии оттоку специалистов из города. Эксперты заявляют, что обычному лондонцу для сохранения прежнего образа жизни придется увеличить свой бюджет более чем на четверть.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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