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Молодые медики готовят забастовку в Великобритании – они очень недовольны зарплатой

10 марта 2023 11:12
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Новости Великобритании. Британию ожидает новая забастовка. К очередной стачке готовятся врачи и именно недавно пришедшие в профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые медики готовят забастовку в Великобритании – они очень недовольны зарплатой-1

Недовольство молодых специалистов в основном вызывает зарплата, которая не покрывает расходов на фоне высокой инфляции. По подсчетам специалистов, реальная оплата труда медперсонала в Британии сократилась почти на четверть, если сравнивать с показателями десятилетней давности. В результате чего 98 % врачей и студентов медвузов, входящих в Британскую медицинскую ассоциацию, нацелены на забастовку. Она запланирована на 13 марта.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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