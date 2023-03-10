Молодые медики готовят забастовку в Великобритании – они очень недовольны зарплатой

Новости Великобритании. Британию ожидает новая забастовка. К очередной стачке готовятся врачи и именно недавно пришедшие в профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство молодых специалистов в основном вызывает зарплата, которая не покрывает расходов на фоне высокой инфляции. По подсчетам специалистов, реальная оплата труда медперсонала в Британии сократилась почти на четверть, если сравнивать с показателями десятилетней давности. В результате чего 98 % врачей и студентов медвузов, входящих в Британскую медицинскую ассоциацию, нацелены на забастовку. Она запланирована на 13 марта.