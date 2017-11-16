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Молодежь устроила в Брюсселе погромы после призыва популярного рэпера: видеофакт

16 ноября 2017 20:17
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Новости Бельгии. Несколько сотен молодых людей устроили беспорядки на площади перед Королевским оперным театром в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы они вышли по призыву одного из популярных рэперов.

Молодежь устроила в Брюсселе погромы после призыва популярного рэпера: видеофакт-1

Молодежь громила витрины магазинов и припаркованные автомобили. Когда полицейские попытались вмешаться и успокоить хулиганов, агрессия толпы переключилась на них: в стражей порядка полетели бутылки и камни. Для того, чтобы разогнать дебоширов, пришлось задействовать спецназ.

Около 30 человек взяли под стражу.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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