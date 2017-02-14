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Молодая пара собиралась взорвать Эйфелеву башню и военную базу

14 февраля 2017 08:19
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Новости Франции. Во Франции террористы планировали нападение на Эйфелеву башню. Теракт хотели совершить двое молодых людей, которые были задержаны еще несколько дней назад.

В ходе следствия выяснилось, что нападения планировались и в других местах.

К примеру, преступники нацелились на военную базу на юге страны.

После одна из участниц терактов хотела уехать в Сирию.

Полиция задержала парня и девушку еще 10 февраля. Правоохранители нашли в их квартире взрывчатку и другие опасные предметы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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