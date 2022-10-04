Молдова останется без российского газа, если не заплатит до 20 октября

Молдова останется без российского газа в случае неуплаты. Как уточнили в «Газпроме», компания оставляет за собой право полностью остановить поставки газа в Молдову в случае, если страна нарушит свои обязательства по оплате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А перевести деньги Кишинев должен уже к 20 октября. Кроме того, в дальнейшем изменения условий поставок могут быть оформлены только в письменном виде как дополнение к контракту. Напомним, в течение года компания «Молдовагаз» регулярно пренебрегала условиями договора, задерживая оплату и неоднократно обращаясь к «Газпрому» с просьбой смягчить обязательства.