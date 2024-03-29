Молдавский детский хор не пускают в ЕС с гастролей в Беларуси

Уже больше суток автобус с детьми хоровой студии «Рапсодия» из Молдовы не может уехать из Беларуси, сообщила руководитель коллектива Наталья Барабанщикова. Об этом пишет РИА Новости.

После спектакля в Варшаве студия «Рапсодия» отправилась в Беларусь, но сейчас испытывает сложности с возвращением домой. Попытка пересечь границу Польши и Литвы не удалась из-за каких-то законов, о которых не была предупреждена молдавская сторона.

На литовской границе автобус задержали на семь часов и не объяснили причин. Барабанщикова обратилась за поддержкой, так как детям не разрешается выходить из автобуса. Консул Молдовы в Беларуси отправился на пограничный пункт. Пока что согласно информации ма но водителю автобуса было отказано во въезде в Литву из-за угрозы безопасности.