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Молдавский детский хор не пускают в ЕС с гастролей в Беларуси

29 марта 2024 08:38
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Уже больше суток автобус с детьми хоровой студии «Рапсодия» из Молдовы не может уехать из Беларуси, сообщила руководитель коллектива Наталья Барабанщикова. Об этом пишет РИА Новости.

После спектакля в Варшаве студия «Рапсодия» отправилась в Беларусь, но сейчас испытывает сложности с возвращением домой. Попытка пересечь границу Польши и Литвы не удалась из-за каких-то законов, о которых не была предупреждена молдавская сторона. 

На литовской границе автобус задержали на семь часов и не объяснили причин. Барабанщикова обратилась за поддержкой, так как детям не разрешается выходить из автобуса. Консул Молдовы в Беларуси отправился на пограничный пункт. Пока что согласно информации ма но водителю автобуса было отказано во въезде в Литву из-за угрозы безопасности.

# Международная политика

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