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Молдавские фермеры требуют запретить импорт украинского зерна

02 мая 2023 06:45
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Фермеры Молдовы потребовали запретить импорт зерна из Украины. Активисты призывают также ограничить импорт кукурузы, рапса и подсолнечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молдавские фермеры требуют запретить импорт украинского зерна-1

По словам недовольных аграриев, катастрофа в сельскохозяйственном секторе страны неизбежна. Можно лишь уменьшить ее последствия. А для этого необходимо немедленно усилить контроль за транзитом украинской продукции, предотвратить ее контрабанду, ускорить переговоры с ЕС для скорейшего получения компенсаций. Фермеры призвали правительство действовать в интересах своей страны и позволить им торговать собственной продукцией, как и раньше, принося доход в бюджет. 

# Экономический кризис # Фотофакт

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