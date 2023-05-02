Молдавские фермеры требуют запретить импорт украинского зерна

По словам недовольных аграриев, катастрофа в сельскохозяйственном секторе страны неизбежна. Можно лишь уменьшить ее последствия. А для этого необходимо немедленно усилить контроль за транзитом украинской продукции, предотвратить ее контрабанду, ускорить переговоры с ЕС для скорейшего получения компенсаций. Фермеры призвали правительство действовать в интересах своей страны и позволить им торговать собственной продукцией, как и раньше, принося доход в бюджет.