Прямой эфир

Молдавские фермеры требуют власти ввести режим ЧП в сельском хозяйстве из-за проблем с кредитами

23 октября 2023 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фермеры Молдовы потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве. Причиной стали массовые проблемы с кредитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавские фермеры требуют власти ввести режим ЧП в сельском хозяйстве из-за проблем с кредитами-1

Аграриям не удается погасить долги банками из-за неурожая, в результате чего у них конфискуют имущество. Фермеры настаивают, чтобы их признали неплатежеспособными и просят власти освободить их от ответственности перед кредиторами или отсрочить сроки погашения кредитов. При этом они выдвинули ультиматум, что если власти в течение семи дней не удовлетворят их требования, они устроят общенациональную акцию протеста.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На одной из польских баз солдаты живут без горячей воды, зато с плесенью и в тесноте – местные СМИ
23 октября 2023 16:50

На одной из польских баз солдаты живут без горячей воды, зато с плесенью и в тесноте – местные СМИ

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ проводит ограниченную операцию в секторе Газа
23 октября 2023 16:50

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ проводит ограниченную операцию в секторе Газа

Британские фермеры обращали в рабство иностранных сезонных рабочих
23 октября 2023 13:48

Британские фермеры обращали в рабство иностранных сезонных рабочих