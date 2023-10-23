Молдавские фермеры требуют власти ввести режим ЧП в сельском хозяйстве из-за проблем с кредитами

Аграриям не удается погасить долги банками из-за неурожая, в результате чего у них конфискуют имущество. Фермеры настаивают, чтобы их признали неплатежеспособными и просят власти освободить их от ответственности перед кредиторами или отсрочить сроки погашения кредитов. При этом они выдвинули ультиматум, что если власти в течение семи дней не удовлетворят их требования, они устроят общенациональную акцию протеста.