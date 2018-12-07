Мокрый снег или ледяной дождь прогнозируют в 20 американских штатах

Новости США. Мощный шторм, который затронул десятки миллионов людей, бушует в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие дожди привели к наводнениям на юге Калифорнии. Для жителей нескольких округов объявлена обязательная эвакуация. Дороги превратились в бурные реки.

На другие штаты обрушились снегопады. Автолюбители стоят на трассах в многокилометровых пробках. Синоптики предостерегают местных жителей: к выходным ситуация может усугубиться. Из-за столкновения холодного фронта и более тёплого воздуха во многих регионах ближе к мексиканской границе выпадет мокрый снег или ледяной дождь. Последствия стихии ощутят на себе более 20 штатов.