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Мокрый снег или ледяной дождь прогнозируют в 20 американских штатах

07 декабря 2018 13:37
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Новости США. Мощный шторм, который затронул десятки миллионов людей, бушует в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие дожди привели к наводнениям на юге Калифорнии. Для жителей нескольких округов объявлена обязательная эвакуация. Дороги превратились в бурные реки.

Мокрый снег или ледяной дождь прогнозируют в 20 американских штатах-1

На другие штаты обрушились снегопады. Автолюбители стоят на трассах в многокилометровых пробках. Синоптики предостерегают местных жителей: к выходным ситуация может усугубиться. Из-за столкновения холодного фронта и более тёплого воздуха во многих регионах ближе к мексиканской границе выпадет мокрый снег или ледяной дождь. Последствия стихии ощутят на себе более 20 штатов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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