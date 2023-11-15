МОК предложил игнорировать «Всемирные игры дружбы» в России

Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы в РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

Так, директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод заявил, что мировой спорт с течением времени становится более политизирован. На основании этого МОК выказал предостережение для НОКов касательно их участия во Всемирных играх дружбы в России.

Маклеод подчеркнул, что участие МОК в данной инициативе будет вступать в противоречие с коллективной целью олимпийского движения – «сохранению независимости и автономности спорта», а также рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении спортивных мероприятий международного характера, проводимых в Российской Федерации.