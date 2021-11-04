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Могут привести к развитию рака. В США исследовали водопроводную воду, которая содержит вредные химические элементы

04 ноября 2021 08:35
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Новости США. Миллионы жителей США пользуются водопроводной водой, которая содержит вредные химические элементы. Они могут привести к развитию рака у человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Могут привести к развитию рака. В США исследовали водопроводную воду, которая содержит вредные химические элементы-1

Такие результаты показывают исследования Вашингтонской неправительственной организации. Ученые потратили два года на сбор и анализ данных о загрязнении воды в Америке. Они изучили почти 50 тысяч систем водоснабжения страны. И обнаружили 56 загрязняющих веществ. В том числе мышьяк и хлороформ, содержание которых многократно превышает допустимые нормы. Печальные результаты, по словам специалистов, связаны с устаревшей инфраструктурой и сильно распространенными случаями загрязнения свежей воды.

# Водоснабжение # Фотофакт

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