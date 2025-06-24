Могут ли сосуществовать Иран и Израиль на Ближнем Востоке? Рассказал Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ:

Два медведя в одной берлоге на Ближнем Востоке существовать не могут? (Израиль или Иран) И будет война неизбежна?



Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня такая конфигурация, если брать Трампа, например, и Нетаньяху, которая позволяет там проводить какие-то операции. Если в США придет к власти Демпартия, то Нетаньяху так просто не дадут ни самолета, ни бомбы, ничего. И от этого меняются и позиции Ирана. Потому что они не хотели воевать и при Демпартии, не хотели воевать и при Трампе. Но их все время вынуждают.

А позиция Ирана сегодня – это что такое? Аятолла – это религиозные решения, которые приняты не просто президентом или парламентом. Это верховно-исламская власть. И задача Израиля, если мы говорим да, как это все прекратить? Они считают, что надо демонстрировать власть кого? Аятолл. Чтобы она перестала быть исламской, а это был какой-то светский режим.



Григорий Азаренок:

Слушайте, там и Эрдоган их поносит на чем свет стоит, и называет Нетаньяху Гитлером новым. И говорит: Газа, Палестина… Но там все, в принципе арабские государства только этим и занимаются, что на словах уничтожают Израиль. Даже Египет, Иордания, Катар и все остальные.

Андрей Лазуткин:

То есть, если мы говорим про ситуацию, как это всё можно прекратить? Никак. Но как это можно заморозить? Повторюсь, это разбивается связка Трамп и Нетаньяху для этого лагеря.