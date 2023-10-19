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МО Турции: Анкара не пустит в Чёрное море военные корабли нечерноморских стран

19 октября 2023 11:48
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Министерство обороны Турции заявило, что страна будет и дальше строго соблюдать Конвенцию Монтрё, регулирующую проход боевых кораблей через турецкие проливы. Об этом пишет РИА Новости.

После начала российской военной операции в Украине Турция использовала предусмотренные конвенцией полномочия и ввела запрет на проход военных судов через свои проливы. Это стало причиной давления на Анкару. В оборонном ведомстве сообщают, что Турция стремится поддерживать стабильность и равновесие в Черном море.

Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё регулирует порядок свободного движения через проливы торговых судов в мирное и военное время, устанавливает различные режимы плавания. В то же время в документе устанавливается ограничение на трехнедельное пребывание в Черном море боевых кораблей нечерноморских государств.

# Международная политика

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