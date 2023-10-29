МО РФ заявило об уничтожении 36 беспилотников над Черным морем и Крымом

Минобороны РФ заявило, что 36 украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Черным морем и северо-западным Крымом. Об этом пишет РИА Новости.

Это была предпринятая Киевом попытка совершить террористический акт на территории России. В Крыму был объявлен режим повышенной опасности.

Ранее российскими ПВО была сорвана попытка террористической атаки по территории РФ. Киевский режим задействовал 6 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнялось, над Орловской областью были сбиты четыре украинских беспилотника, над Тульской областью – два.