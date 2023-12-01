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МО РФ: в Чёрном море российские военные уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

01 декабря 2023 08:13
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Самолеты Черноморского флота России обнаружили украинский беспилотный морской дрон, следовавший в направлении Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. 

Беспилотник ВМС Украины, замеченный в западной части Черного моря, был ликвидирован из штатного вооружения самолетов.

Ранее в ведомстве сообщили, что в задачи самолетов Су-30СМ и Су-24М входит осуществление патрулирования в акватории Крыма, обнаружение и обнаружение и уничтожение беспилотных морских и скоростных десантных катеров Вооруженных сил Украины.

# Оружие и боеприпасы

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