МО РФ: в Чёрном море российские военные уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Самолеты Черноморского флота России обнаружили украинский беспилотный морской дрон, следовавший в направлении Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотник ВМС Украины, замеченный в западной части Черного моря, был ликвидирован из штатного вооружения самолетов.

Ранее в ведомстве сообщили, что в задачи самолетов Су-30СМ и Су-24М входит осуществление патрулирования в акватории Крыма, обнаружение и обнаружение и уничтожение беспилотных морских и скоростных десантных катеров Вооруженных сил Украины.