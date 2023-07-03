МО РФ: танки ЦВО Т-90А применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи танков Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, применив новую тактику огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Используя самонаводящиеся снаряды и применяя различные образцы боеприпасов, экипажи танков Т-90А ЦВО за короткий отрезок времени нанесли огневое поражение по объектам, полученным от разведывательного звена. Наводчики-операторы произвели точные выстрелы из 125-мм орудия, которые вывели из строя легкобронированную технику и уничтожили укрепленный пункт и личный состав ВСУ. Заместителем командира дивизиона, позывной Горыныч, был отмечен успешный разгром опорных пунктов противника, станции радиоэлектронной борьбы и сторожевого поста. Министерство обороны России сообщило о трех атаках ВСУ на этом направлении, в ходе которых российские военные уничтожили 95 украинских солдат и семь единиц техники.