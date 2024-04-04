МО РФ: Су-34 бьют ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых не укрыться в блиндаже

Российские Су-34 нанесли удар по украинским военным с помощью авиационных бомб ОДАБ-500, не позволяющих неприятелю укрыться в траншеях или укрытиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ.

Эти бомбы были оборудованы универсальными модулями планирующего и корректирующего типа, что превращало их в сверхточное оружие. На каждом Су-34 может быть размещено до 4 таких бомб.

После успешного завершения задания и подтверждения факта поражения целей экипажи возвратились на базу. ВВС РФ активно используют эти бомбы для нанесения ударов по укрепрайонам ВСУ, обходя огонь зенитных ракетных комплексов.