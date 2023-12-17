МО РФ: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 дрона в трёх областях

В ночь на 17 декабря, войска ПВО успешно отразили организованную киевскими силами попытку теракта, уничтожив 33 дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам представителей администрации этих областей, обошлось без жертв и пострадавших. Также сегодня утром поступило сообщение, что еще 2 дрона были сбиты над Волгоградской областью. ВСУ постоянно предпринимают попытки атак на регионы России при помощи беспилотников, которые успешно пресекаются ПВО.