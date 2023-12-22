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МО РФ: расчет кочующего миномета уничтожил бронемашину с командирами ВСУ

22 декабря 2023 09:54
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Расчет «кочующего» подразделения разведки группы войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил бронемашину с командным составом ВСУ.  Об этом пишет ТАСС. Это случилось в ожидании прибытия на позиции ВСУ командного состава одной из вражеских частей.

После стрельбы расчет миномета быстро сменил позицию. При этом в ведомстве отмечают, что данная боевая работа на Купянском направлении продолжается непрерывно. Расчеты на посту наблюдения ведут разведку с использованием БПЛА и, выявив цели, сразу же передают инструкции и сигналы для действий.
 

# Международная политика

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