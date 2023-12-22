МО РФ: расчет кочующего миномета уничтожил бронемашину с командирами ВСУ

Расчет «кочующего» подразделения разведки группы войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил бронемашину с командным составом ВСУ. Об этом пишет ТАСС. Это случилось в ожидании прибытия на позиции ВСУ командного состава одной из вражеских частей.

После стрельбы расчет миномета быстро сменил позицию. При этом в ведомстве отмечают, что данная боевая работа на Купянском направлении продолжается непрерывно. Расчеты на посту наблюдения ведут разведку с использованием БПЛА и, выявив цели, сразу же передают инструкции и сигналы для действий.

