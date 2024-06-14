МО РФ: ПВО ночью нейтрализовала над шестью регионами РФ 87 БПЛА ВСУ

ПВО РФ за ночь сбили 87 украинских дронов в шести регионах страны, пресекая попытку теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Большая половина БПЛА была ликвидирована над Ростовской областью, также были сбиты дроны над Курской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом.

Губернаторы Ростовской и Воронежской области сообщили о массированном налете беспилотников и о попытке атаки на нефтебазу, в ходе которой был нанесен небольшой ущерб. Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников.