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МО РФ: над территорией России сбиты девять ракет ATACMS и 61 БПЛА

19 мая 2024 11:13
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В ночь на 19 мая, российские ПВО успешно отразили атаки, сбив девять ракет ATACMS и один дрон над Крымом, а также 60 дронов над другими регионами. Об этом пишет РИА Новости.

Это были попытки киевского режима осуществить террористические атаки. Также были уничтожены три БПЛА над Белгородской областью и 57 дронов над Краснодарским краем.

Украина продолжает атаковать приграничные российские регионы, используя беспилотники и проводя диверсии. Однако, российские системы ПВО успешно справляются с обороной.

# Международная политика

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