В ночь на 19 мая, российские ПВО успешно отразили атаки, сбив девять ракет ATACMS и один дрон над Крымом, а также 60 дронов над другими регионами. Об этом пишет РИА Новости.

Это были попытки киевского режима осуществить террористические атаки. Также были уничтожены три БПЛА над Белгородской областью и 57 дронов над Краснодарским краем.

Украина продолжает атаковать приграничные российские регионы, используя беспилотники и проводя диверсии. Однако, российские системы ПВО успешно справляются с обороной.