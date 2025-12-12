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МО РФ: Киев пытался ударить по российским химпредприятиям

12 декабря 2025 10:03
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МО РФ: Киев пытался ударить по российским химпредприятиям-0

Генерал-майор Алексей Ртищев сообщает, что в ходе спецоперации было зафиксировано более 600 фактов применения химического оружия украинской стороной, в том числе хлорацетофенона, CS, хлорпикрина и других отравляющих соединений. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, ВСУ используют гранаты зарубежного производства, дымовые боеприпасы «Терен-6», а также самодельные устройства с химическими смесями. В 2025 году аналогичные случаи были зафиксированы в Донбассе и Белгородской области.

Также были пресечены попытки отравить российских военных и чиновников, в том числе диверсии с применением токсичных напитков.

Ртищев вспомнил о ракетных ударах по химопасным предприятиям в Донбассе и о попытках нападения на фабрики в России.
Он отметил, что Киев нарушает Конвенцию о запрете химического оружия, но при этом стремится обвинить Москву в создании угрозы техногенной катастрофы.

Фото: pixabay

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