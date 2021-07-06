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Многих безжалостно избивали. В результате акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси пострадали более 50 человек

06 июля 2021 08:43
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Новости Грузии. Более 50 человек пострадали в результате массовой акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически все из них сотрудники СМИ – журналисты, фотографы и операторы.

Многих безжалостно избивали. В результате акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси пострадали более 50 человек-1

Некоторые подверглись словесным оскорблениям, многих безжалостно избивали. В сотрудников летели бутылки и камни, телевизионную технику вырывали из рук и уничтожали. Задержаны 8 человек.

Многих безжалостно избивали. В результате акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси пострадали более 50 человек-4

Так называемый Марш достоинства представителей секс-меньшинств должен был состояться вечером 5 июля. Из-за случаев насилия акцию в итоге отменили. Однако противников марша это уже не остановило. В офис одной из неправительственных организаций неизвестные бросили взрывное устройство. Пострадала девушка.

Многих безжалостно избивали. В результате акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси пострадали более 50 человек-7

Зафиксировано также несколько нападений на прохожих. Из-за серьги в ухе досталось иностранцу. На мужчину напали с ножом, сейчас он находится в больнице. Начато расследование инцидентов.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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