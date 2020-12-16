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Многие в панике выбегали из домов. На Филиппинах произошло сильное землетрясение

16 декабря 2020 11:06
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Новости Филиппин. На Филиппинах произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,2 ощутили в нескольких регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие в панике выбегали из домов. На Филиппинах произошло сильное землетрясение -1

Жителей природный катаклизм застал врасплох. Многие в панике выбегали со своих рабочих мест и домов. Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало. За ситуацией следят сейсмологи.  

# Землетрясение # Фотофакт

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