Многие страны ужесточают ковидные меры. Но смертность и инфицирование коронавирусом в мире уменьшилось

К ситуации с COVID-19. ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за последнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество новых случаев инфицирования уменьшилось на 5 %, а летальных исходов – на 10 %.

В организации отметили, что штамм «дельта» остается доминирующим. Однако выявленный во многих государствах «омикрон» распространяется гораздо быстрее, в связи с чем многие европейские страны начинают ужесточать ковидные меры. В Польше рестораны, кинотеатры и театры теперь разрешено заполнять только на 30 %.