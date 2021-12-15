Многие страны ужесточают ковидные меры. Но смертность и инфицирование коронавирусом в мире уменьшилось

К ситуации с COVID-19. ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за последнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество новых случаев инфицирования уменьшилось на 5 %, а летальных исходов – на 10 %.
К ситуации с COVID-19. ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за последнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество новых случаев инфицирования уменьшилось на 5 %, а летальных исходов – на 10 %.
В организации отметили, что штамм «дельта» остается доминирующим. Однако выявленный во многих государствах «омикрон» распространяется гораздо быстрее, в связи с чем многие европейские страны начинают ужесточать ковидные меры. В Польше рестораны, кинотеатры и театры теперь разрешено заполнять только на 30 %.
Ночные клубы и дискотеки в ближайшие недели будут закрыты, а новогодние праздничные мероприятия предписано проводить с соблюдением строгих противоэпидемических мер и с участием не более 100 человек. В Италии приняли решение продлить режим ЧС до 31 марта 2022 года. Это означает, что до этого времени санитарные пропуска останутся обязательными для посещения всех общественных мест.