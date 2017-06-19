Многие сгорели в машинах, пытаясь выбраться из зоны поражения: самый разрушительный пожар в истории Португалии

В списках погибших уже более 60 человек, есть пропавшие без вести.

Новости Португалии. Трехдневный траур по жертвам лесных пожаров объявлен в Португалии. Нынешний разгул стихии стал крупнейшим бедствием в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул несколько дней назад из-за 40-градусной жары и стал распространяться сразу в нескольких направлениях с устрашающей скоростью. Пламя уничтожало все на своем пути, не оставляя шансов на спасение: многие люди сгорели заживо в своих машинах, когда пытались выбраться из зоны поражения.