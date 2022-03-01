Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные

Новости Беларуси. Ситуация в Украине на утро 29 февраля остается весьма напряженной. По-прежнему в разных частях страны слышны выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация в Украине на утро 29 февраля остается весьма напряженной. По-прежнему в разных частях страны слышны выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий от украинских военных. Власти ДНР заявили, что вернули под свой контроль десятки населенных пунктов. В ходе боевых действий в Донецке повреждены детская больница и роддом. И контрнаступление продолжается.
В ЛНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах, повлекшие многочисленные разрушения. Многие жители Луганска и других городов и поселков провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Бои шли и в других регионах страны. Всю ночь продолжались залпы на юге страны и на окраинах Киева. Вместо того чтобы способствовать нормализации обстановки, Евросоюз намеревается вооружать украинцев. Вместо гуманитарной помощи в Брюсселе официально заявили о начале поставок оружия. На эти цели планируют потратить 450 миллионов евро.
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