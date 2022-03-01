Прямой эфир

Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные

01 марта 2022 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация в Украине на утро 29 февраля остается весьма напряженной. По-прежнему в разных частях страны слышны выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные-1

В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий от украинских военных. Власти ДНР заявили, что вернули под свой контроль десятки населенных пунктов. В ходе боевых действий в Донецке повреждены детская больница и роддом. И контрнаступление продолжается.

Многие провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Ситуация в Украине – последние данные-4

В ЛНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах, повлекшие многочисленные разрушения. Многие жители Луганска и других городов и поселков провели эту ночь в укрытиях и подвалах. Бои шли и в других регионах страны. Всю ночь продолжались залпы на юге страны и на окраинах Киева. Вместо того чтобы способствовать нормализации обстановки, Евросоюз намеревается вооружать украинцев. Вместо гуманитарной помощи в Брюсселе официально заявили о начале поставок оружия. На эти цели планируют потратить 450 миллионов евро.

Читайте также: 

«Хотелось бы, чтобы могли смотреть в глаза и одним, и вторым». Украина и Россия – что белорусам делать в этой ситуации?

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции

Николай Щекин: «Конфликт, который сейчас связан с Украиной, конечно, будет отражаться на нас»   

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В магазинах нет продуктов. Украина просится в ЕС. Как развиваются события 28 февраля?
28 февраля 2022 18:09

В магазинах нет продуктов. Украина просится в ЕС. Как развиваются события 28 февраля?

Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель
28 февраля 2022 14:35

Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель

В России организуют вывоз своих граждан из Европы. Как это сделают в условиях закрытого неба?
28 февраля 2022 10:43

В России организуют вывоз своих граждан из Европы. Как это сделают в условиях закрытого неба?