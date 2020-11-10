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Митингующие заняли площадь перед зданием парламента. В Грузии продолжаются акции протеста

10 ноября 2020 08:45
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Новости Грузии. Протестными настроениями охвачена столица Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители оппозиции уже более недели собираются на митинги с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Вечером 9 ноября митингующие заняли площадь перед зданием парламента.

Митингующие заняли площадь перед зданием парламента. В Грузии продолжаются акции протеста-1

Полиция задержала несколько активистов из-за попытки пронести дрова для того, чтобы разжечь костер для участников протеста. Организаторы акции при этом подчеркивали, что протестующие должны использовать исключительно мирные методы. Однако без потасовок с полицейскими не обошлось.

В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста

Митингующие заняли площадь перед зданием парламента. В Грузии продолжаются акции протеста-4

Акция протеста продолжилась и у дома правительства в центре Батуми, где оппозиция еще вечером 8 ноября установила палатки. О задержаниях там не сообщается.

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек

Митингующие заняли площадь перед зданием парламента. В Грузии продолжаются акции протеста-7

Отмечается, что акции проходят, несмотря на введение в крупных городах Грузии комендантского часа. Ограничения действуют с 22:00 до 05:00.

# Акции протеста # Фотофакт

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