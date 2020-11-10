Митингующие заняли площадь перед зданием парламента. В Грузии продолжаются акции протеста

Новости Грузии. Протестными настроениями охвачена столица Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители оппозиции уже более недели собираются на митинги с требованием проведения повторных парламентских выборов. Вечером 9 ноября митингующие заняли площадь перед зданием парламента.

Полиция задержала несколько активистов из-за попытки пронести дрова для того, чтобы разжечь костер для участников протеста. Организаторы акции при этом подчеркивали, что протестующие должны использовать исключительно мирные методы. Однако без потасовок с полицейскими не обошлось. В Грузии оппозиция не признаёт результаты парламентских выборов. Люди выходят на акции протеста

Акция протеста продолжилась и у дома правительства в центре Батуми, где оппозиция еще вечером 8 ноября установила палатки. О задержаниях там не сообщается. Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек