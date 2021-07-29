Митинги в Греции и Италии: европейцы против обязательной вакцинации и санитарных пропусков

Жители Европы протестуют против политики властей в борьбе с пандемией. Негодование вызывает обязательная вакцинация – сотни людей вышли на улицы в нескольких городах Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые акции состоялись в Афинах, Салониках и Патрах. Демонстранты с плакатами и флагами в руках требовали отменить ограничения и отказаться от вакцинации детей. В этот раз обошлось без столкновений и разгона слезоточивым газом.