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Митинги в Греции и Италии: европейцы против обязательной вакцинации и санитарных пропусков

29 июля 2021 11:47
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Жители Европы протестуют против политики властей в борьбе с пандемией. Негодование вызывает обязательная вакцинация – сотни людей вышли на улицы в нескольких городах Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые акции состоялись в Афинах, Салониках и Патрах. Демонстранты с плакатами и флагами в руках требовали отменить ограничения и отказаться от вакцинации детей. В этот раз обошлось без столкновений и разгона слезоточивым газом.

Митинги в Греции и Италии: европейцы против обязательной вакцинации и санитарных пропусков-1

Согласно решению властей привиться обязаны все медики и сотрудники социальной сферы. В противном случае грозит отстранение от работы. 

Митинги в Греции и Италии: европейцы против обязательной вакцинации и санитарных пропусков-4

А это кадры из Рима. Итальянцы выступают против санитарных пропусков. С 6 августа без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус они не смогут посещать рестораны, бары и культурные учреждения.

Митинги в Греции и Италии: европейцы против обязательной вакцинации и санитарных пропусков-7

Жители считают, что введенная мера нарушает свободу выбора.

# Акции протеста # Фотофакт

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