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Митинги против роста цен в Эквадоре. Глава государства обратился к нации

18 июня 2022 11:27
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Новости Эквадора. В Эквадоре продолжаются многочисленные акции протеста против экономической политики руководства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги против роста цен в Эквадоре. Глава государства обратился к нации-1

Возмущение людей вызвало резкое подорожание практически всех продуктов питания и товаров. В столице демонстрации и митинги с требованием немедленно остановить рост цен закончились ожесточенными стычками с полицией. Глава государства обратился к нации с призывом начать диалог и сесть за стол переговоров. В противном случае правительство готово применить жесткую силу, чтобы не дать протестам стать еще более жестокими.

Волнения начались еще в понедельник, 13 июня, когда люди вышли на улицы с требованием заморозить цены на бензин и объявить мораторий на банковские долги мелких фермеров.

# Акции протеста # Гильермо Лассо # Фотофакт

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