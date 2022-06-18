Митинги против роста цен в Эквадоре. Глава государства обратился к нации

Новости Эквадора. В Эквадоре продолжаются многочисленные акции протеста против экономической политики руководства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение людей вызвало резкое подорожание практически всех продуктов питания и товаров. В столице демонстрации и митинги с требованием немедленно остановить рост цен закончились ожесточенными стычками с полицией. Глава государства обратился к нации с призывом начать диалог и сесть за стол переговоров. В противном случае правительство готово применить жесткую силу, чтобы не дать протестам стать еще более жестокими.

Волнения начались еще в понедельник, 13 июня, когда люди вышли на улицы с требованием заморозить цены на бензин и объявить мораторий на банковские долги мелких фермеров.