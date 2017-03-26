Прямой эфир

Митинги против коррупции проходят 26 марта в России: во Владивостоке задержаны десятки человек

26 марта 2017 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Десятки человек задержаны во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке. 26 марта по всей России проходят митинги против коррупции. В некоторых городах акции разрешены властями, в некоторых – нет. В тех местах, где митинги незаконны, проходят задержания участников, причем в довольно брутальной форме.

Тем временем самый массовый митинг ожидается в Москве. Акция не санкционирована городской властью. И все же участники намерены пройти по центральной Тверской улице. В то время, как активистам предлагали собраться в Марьино или в Сокольниках. Правоохранители намерены действовать решительно и обеспечить порядок в центре российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Митинг в поддержку экс-депутата парламента в Кыргызстане перерос в столкновения с милицией
26 марта 2017 10:36

Митинг в поддержку экс-депутата парламента в Кыргызстане перерос в столкновения с милицией

Мощный взрыв прогремел на западе Великобритании: более 30 человек пострадали
26 марта 2017 10:31

Мощный взрыв прогремел на западе Великобритании: более 30 человек пострадали

«Подобных атак здесь не было 12 лет». Хроника событий теракта в Лондоне и его последствия
25 марта 2017 17:25

«Подобных атак здесь не было 12 лет». Хроника событий теракта в Лондоне и его последствия