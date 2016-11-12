Митинги против избрания Трампа: протестует даже республиканский Техас

Новости США. Демонстрации против избрания Президента Дональда Трампа набирают обороты в США.

В Лос-Анджелесе акция переросла в массовые беспорядки. Задержаны 185 человек.

Стихийные митинги проходят в Нью-Йорке, Миннесоте, Колорадо, Юте и даже в Техасе, который всегда был оплотом республиканцев. Протесты переходят в погромы и столкновения с полицией.

Счет задержанным идет на сотни.

Сам Трамп на своей странице в Twitterе написал:

Профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, выходят на протесты. Очень несправедливо!