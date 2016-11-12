Митинги против избрания Трампа: протестует даже республиканский Техас

Новости США. Демонстрации против избрания Президента Дональда Трампа набирают обороты в США.
В Лос-Анджелесе акция переросла в массовые беспорядки. Задержаны 185 человек.
Стихийные митинги проходят в Нью-Йорке, Миннесоте, Колорадо, Юте и даже в Техасе, который всегда был оплотом республиканцев. Протесты переходят в погромы и столкновения с полицией.
Счет задержанным идет на сотни.
Сам Трамп на своей странице в Twitterе написал:
Профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, выходят на протесты. Очень несправедливо!