Митинг в поддержку экс-депутата парламента в Кыргызстане перерос в столкновения с милицией

Новости Кыргызстана. Не стихают волнения в Кыргызстане. Там прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента. Около 600 человек требовали его освобождения. В какой-то момент между протестующими и милиционерами завязалась драка. Мужчины вели себя крайне агрессивно. Митингующие пытались прорвать оцепление, устраивали потасовки. Позже там начался силовой разгон и задержание демонстрантов.

По имеющимся данным, митингующие разбили стекла машин, использовали дымовые шашки. В свою очередь правоохранители сделали предупреждающие выстрелы в воздух. Всего в ходе акции задержаны более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.