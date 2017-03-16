Митинг против пенсионной реформы в Бразилии завершился беспорядками

Новости Бразилии. Акция протеста в Бразилии завершилась беспорядками.
Около миллиона человек вышли на митинг против пенсионной реформы.
Она предусматривает повышение пенсионного возраста и сокращение льгот для некоторых категорий граждан.
Новости Бразилии. Акция протеста в Бразилии завершилась беспорядками.
Около миллиона человек вышли на митинг против пенсионной реформы.
Она предусматривает повышение пенсионного возраста и сокращение льгот для некоторых категорий граждан.
Полиция пыталась разогнать толпу, началась потасовка, в результате,
пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие не остановились и перекрыли трассы в крупных городах.
Во многих населенных пунктах образовались многокилометровые пробки на дорогах.
А в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро объявили однодневную забастовку водители автобусов и работники метро.
По этой причине в течение всего дня общественный транспорт будет работать с перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.