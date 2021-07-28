Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией

Новости Литвы. В Литве мирный митинг против миграционной политики правительства завершился столкновением с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие недовольны решением о строительстве лагеря для беженцев. И если ранее мирных людей жестко задерживали и уводили в микроавтобусы, то прошедшей ночью литовские силовики применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, после чего несколько человек пришлось госпитализировать.