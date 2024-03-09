Прямой эфир

Миссия РФ в ООН: Москва не намерена устранять Зеленского

09 марта 2024 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация не намерена устранять действующего президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский объясняет, что удар в Одессе был произведен по военным объектам, в результате которого был разрушен цех, где осуществлялась сборка морских дронов из компонентов, поставляемых из Великобритании. Дипломат подчеркнул, что для Российской Федерации данная цель являлась первостепенной, нежели «мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, делающий селфи в городах».

Дмитрий Полянский уточнил, что «если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит». Российский дипломат также напомнил, что Владимир Зеленский в предвыборный период давал обещания жителям Украины: установление мира в Донбассе, защита русского языка и украинских граждан, которые говорят на русском языке. Однако, как отметил Полянский, Зеленский обманул избирателей. «Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды», – подчеркнул он.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Сейм Польши призывает ЕС наложить эмбарго на ввоз продуктов из Беларуси и России
09 марта 2024 08:08

Сейм Польши призывает ЕС наложить эмбарго на ввоз продуктов из Беларуси и России

Украина выходит из соглашения СНГ о ВС и погранвойсках
09 марта 2024 07:47

Украина выходит из соглашения СНГ о ВС и погранвойсках

В Камбоджа прошло соревнование среди влюблённых пар, где установили мировой рекорд
09 марта 2024 07:47

В Камбоджа прошло соревнование среди влюблённых пар, где установили мировой рекорд