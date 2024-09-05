Мишель Барнье назначен новым премьером Франции

Ему поручено «сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», заявил глава государства. С учетом серьезной политической нестабильности во Франции, сделать это будет непросто. На лидерство в Национальном собрании претендуют сразу три партии, ни одна из которых на выборах не получила абсолютного большинства. И хотя Барнье еще не приступил к выполнению своих обязанностей, враги у него уже есть. Это «Новый народный фронт», чей кандидат на пост премьера был отклонен Макроном.