Прямой эфир

Мишель Барнье назначен новым премьером Франции

05 сентября 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два месяца обсуждений, споров и разногласий. Во Франции наконец назначен премьер-министр. Должность займет Мишель Барнье. Экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мишель Барнье назначен новым премьером Франции-2

Ему поручено «сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», заявил глава государства. С учетом серьезной политической нестабильности во Франции, сделать это будет непросто. На лидерство в Национальном собрании претендуют сразу три партии, ни одна из которых на выборах не получила абсолютного большинства. И хотя Барнье еще не приступил к выполнению своих обязанностей, враги у него уже есть. Это «Новый народный фронт», чей кандидат на пост премьера был отклонен Макроном.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мишель Барнье стал новым премьером Франции
05 сентября 2024 13:31

Мишель Барнье стал новым премьером Франции

МИД Украины возглавит Андрей Сибига вместо Кулебы
05 сентября 2024 13:07

МИД Украины возглавит Андрей Сибига вместо Кулебы

Депутаты требуют отстранить Макрона от должности
05 сентября 2024 12:27

Депутаты требуют отстранить Макрона от должности