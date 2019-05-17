Мировые интернет-компании подписали «Крайстчерчский призыв»: в чём суть соглашения

Новости мира. В Париже подписали «Крайстчерчский призыв». Это соглашение о противодействии экстремизму в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Париже подписали «Крайстчерчский призыв». Это соглашение о противодействии экстремизму в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его назвали в честь города в Новой Зеландии, где два месяца назад террорист устроил стрельбу в мечетях, убив 51 человека.
Согласно документу, мировые интернет-компании, среди которых Facebook, Twitter, Google и YouTube, собираются совместно разработать специальные инструменты, чтобы предотвращать загрузку террористического контента, а также эффективно находить и удалять его из Сети. Кроме интернет-гигантов документ подписали 9 государств и Еврокомиссия.