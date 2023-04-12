Мировые цены на сахар выросли до рекордного уровня. Стоимость его фьючерсов на лондонской бирже превысила 700 долларов за тонну. А это максимум с 2011 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные поставщики белого сахара – Индия, Бразилия, Пакистан и Таиланд. Однако все эти страны сегодня буквально погрязли во множестве экономических проблем. Например, Нью-Дели решил ограничить экспорт товаров из-за внутреннего роста цен. К тому же индийские заводы ввиду подорожания нефти снижают производство. Сейчас Индия надеется обеспечить своих граждан необходимыми запасами продовольствия, а поставки за рубеж, несмотря на потенциальную прибыль, временно оказались на втором плане.