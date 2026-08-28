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Мирошник: ВСУ травят российских пленных собаками

28 августа 2026 12:58
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Мирошник: ВСУ травят российских пленных собаками-0

ВС Украины истязают российских солдат в тайных тюрьмах, пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника.

Мирошник информировал, что в таких тюрьмах украинцы применяют избиения, используют электрические стулья, медицинские препараты, травлю собаками, «признаки сексуального насилия».

Он также акцентировал внимание, что страны Запада не отрицают факт наличия транзитных тюрем, однако не стремятся их посетить.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Родион Мирошник

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